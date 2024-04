Xbox Game Pass z problemami? Niewiele gier w maju

Abonament Xbox Game Pass każdego miesiąca dostarcza nam nowych gier. Co ciekawe, mimo zbliżającego się maja, na kolejny miesiąc zapowiedziano, póki co mało nowych tytułów. Na ten moment wiemy o zaledwie trzech produkcjach, które dołączą do abonamentu. A gdzie reszta? Okazuje się, że nowości dopiero przed nami. A przynajmniej warto mieć nadzieję, bo chyba nikt nie chciałby, aby następne tygodnie miały odbiegać od mijającego kwietnia i marca.

Xbox Game Pass na maj. Mało gier i pustki

Mamy (prawie) koniec kwietnia, a w temacie majowej oferty Xbox Game Pass cisza. No dobra, nie do końca — poznaliśmy wszak 3 pozycje, które zasilą abonament w przyszłym miesiącu. To jednak zdecydowanie za mało, jeżeli zestawimy tę liczbę z listami gier z kwietnia i marca. Czy czeka nas wybitnie skromny miesiąc?

Jak na ten moment poznaliśmy tylko trzy gry, które dołączą do usługi w maju. Oto omawiane produkcje:

Little Kitty, Big City – 9 maja

Senua’s Saga: Hellblade 2 – 21 maja

Hauntii – 23 maja

Nie da się ukryć, że przynajmniej jedna z tych gier to bardzo mocna propozycja. Chodzi oczywiście o Senua’s Saga: Hellblade 2, która jest jedną z najbardziej wyczekiwanych gier na pecety i konsole Xbox tej połowy roku. Nadal mowa jednak o jednej dużej premierze i dwóch dodatkowych grach. A maj jest przecież długi – czy to oznacza, że nie czeka nas nic poza tym?

To jest najpewniej niemożliwe. Sam przykład kwietnia pokazuje, jak wiele produkcji trafiło do usługi. Całkiem możliwe, że dłuższa lista zostanie opublikowana w sieci po weekendzie, czyli w ostatnich dniach kwietnia. Pozostaje nam trzymać kciuki za kilka ciekawych produkcji, które mogłyby dołączyć do oferty abonamentu w najbliższym miesiącu.

