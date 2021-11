GTA IV podzieli los The Trilogy? Niko i spółka mogą powrócić

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

GTA IV to jedna z najbardziej kultowych odsłon Grand Theft Auto. Możliwe, że w przyszłości przygody Niko Bellica doczekają się pełnoprawnego odświeżenia.

Rockstar Games miałoby szykować remaster Grand Theft Auto IV w wersji na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series. Jego premierę zaplanowano na 2023 rok – donosi informator RalphsValve. Odświeżenie czwartego GTA ma być sprzedawane w zestawie z Episodes from Liberty City, czyli dodatkami do gry, które zostały wydane po premierze.

Co ciekawe, Rockstar Games rzekomo odetnie się od trybu multiplayer, który był obecny w grze. Deweloperzy mają skupić się na odnowieniu kampanii i tryb online zostanie wycięty. Dodatkowo najpewniej nie chciano zaszkodzić modułowi sieciowemu do GTA V.

RalphsValve to źródło, którego wiarygodność ciężko na ten moment w stu procentach zweryfikować. Informator ten był jednak cytowany i wspominany przez Toma Hendersona, czyli bardzo rzetelnego insidera. Pamiętajmy jednak, że powyższe doniesienia to nadal jedynie plotki.

Niemniej odświeżenie GTA IV zdaje się mieć bardzo dużo sensu. Ogromna popularność GTA The Trilogy The Definitive Edition udowodniła, że gracze są wygłodniali odnowionego Grand Theft Auto. Biorąc pod uwagę, że GTA IV jest jedną z najcieplej wspominanych przed fanów odsłon cyklu, jej odnowienie ma sens. Mimo wszystko, na razie podchodźmy do powyższego przecieku z dystansem.