Cyberpunk 2077 został odnaleziony w muzeum porażki

Cyberpunk 2077 nie miał dobrej premiery i wie chyba o tym każdy, kto interesował się grą w wymienionym okresie. W związku z tym produkcja zyskała nawet miejsce w pewnym muzeum, aczkolwiek raczej nie jest to powód do dumy.

Na niezwykłe znalezisko natrafił redditor o nicku Luffy2k19, który pochwalił się w sieci nietypowym eksponatem w Muzeum Porażki (Museum of Failure) w Minneapolis, w Stanach Zjednoczonych. Zaraz obok No Man’s Sky na PS4 postawiono Cyberpunka w wydaniu na Xbox One.

Ukochana polska firma CD Projekt RED przez prawie dekadę huczała o tej grze. W środowisku graczy był to najbardziej wyczekiwany tytuł tego roku, jeśli nie stulecia. Promując grę w 2019 roku, gwiazdor, Keanu Reeves powiedział „Pozwólcie, że powiem wam, że uczucie bycia tam, chodzenia po ulicach przyszłości, naprawdę będzie zapierało dech w piersiach.” Niestety, ogromny hype doprowadził do ogromnego rozczarowania. Gra nie była prawie tak spektakularna, jak się spodziewano. Była pełna błędów i usterek, w tym malutkich drzewek pokrywających podłogi budynków, czołgów spadających z nieba i postaci stojących bez spodni podczas jazdy na motocyklach. Ale żeby być sprawiedliwym, nie zdziwiłoby nas, gdyby to ostatnie było tylko oczekiwaniem na to, co będzie w 2077 roku, biorąc pod uwagę sposób, w jaki zmierza świat. Wściekli fani zażądali zwrotu pieniędzy, a sprzedawca internetowy wstrzymał sprzedaż gry. – czytamy w informacji postawionej obok gry w Muzeum Porażki

Bez wątpienia nie jest to najlepsza nagroda, jaką chcieliby twórcy CP2077, aby ich dzieło zdobyło. Sam jednak jestem nieco zdziwiony, że postawiono w muzeum akurat wersję na Xbox One, ponieważ to wydanie na PS4 było w o wiele gorszym stanie, przez co zostało usunięte z PS Store.

Co ciekawe, tytuł zestawiono obok No Man’s Sky, które z produkcją RED-ów łączy również nieudana premiera, choć dziś dzieło Hello Games należy do naprawdę grywalnych produkcji na każdej z platform. Najpewniej jednak nie jest to za świeży eksponat, dlatego obecnie znajduje się obok gry Cyberpunk 2077.