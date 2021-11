Piątek 13-go jako pełnometrażowy film na silniku GTA V. Imponujące dokonanie fanów

Dalszy los filmów z serii Piątek 13-go jest niepewny. Nie dziwi więc, że fani chętnie tworzą własne dzieła w tym uniwersum. Jednym z nich jest machinima powstała w GTA V.

Chcecie nowy Piątek 13-go? To macie! Tak jakby, bo jako pełnometrażową machinimę.

Piątek 13-go w GTA V

Piątek 13-go nie ma zbyt wiele szczęścia, jeżeli chodzi o gry wideo. Powstała przed laty oficjalna produkcja została porzucona po tym, jak wybuchł spór dotyczący praw własności marki. Scenarzyści Victor Miller i Sean Cunningham wciąż kłócą się o prawa w sądzie, przez co od tylu lat nic nowego z Jasonem Voorheesem się nie pojawiło.

I choć liczymy, że wkrótce kryzys zostanie zażegnany, fani już teraz nie mogą doczekać się czegokolwiek nowego związanego z cyklem slasherów. Niektórzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Nie dysponują jednak pełną ekipą filmową i aktorami, dlatego też do stworzenia pełnometrażowego filmu wykorzystali… GTA V.

Machinimy (czyli filmy stworzone w grach wideo) są znane od wielu lat. Niektóre to króciutkie pozycje, ale innych nie powstydziliby się profesjonalni filmowcy. Jestem zdania, że niedawno opublikowany film Friday The 13th: ReAweking należy właśnie do tej drugiej grupy.

ReAweking trwa nieco ponad 60 minut i został napisany przez TWoods 826 i Noru122. Historia jest dość typowa – paczka znajomych kupuje Camp Crystal Lake i wyjeżdża tam, budząc przy okazji pradawne zło, jakim jest nieodżałowany Jason. Warto zaznaczyć, że film dzieje się w alternatywnej linii czasu i ignoruje wszystko, co nastąpiło po „czwórce”. Twórcy uznali, że stwarza im to pole do popisu i ewentualnego prequela.

Szczególnie imponują wszelkie detale, warstwa muzyczna, a także fakt, że wszystkie głosy zdubbingowano. Dzięki temu dzieło ogląda się jak prawdziwy film z aktorami.