Aktualizacja Assassin’s Creed Valhalla dodaje nową aktywność i mroczne wydarzenie

Zgodnie z zapowiedziami Ubisoftu, do Assassin’s Creed Valhalla trafiła aktualizacja 1.4.0 Wydawca dodał trochę nowej zawartości i poprawił liczne błędy obecne w grze.

Najważniejszą nowością jest wprowadzenie świeżej aktywności. Są to wyciekłe jakiś czas temu Tombs of the Fallen, czyli grobowce zawierające zagadki i nagrody, które czekają na śmiałków. Odblokujecie je w momencie założenia Ravensthorpe.

Wprowadzono także wsparcie dla festiwalu Oskoreia. Potrwa on od 11 listopada do 2 grudnia i zaoferuje szereg aktywności pobocznych oraz zadań. Dodatkowo na graczy czekają mroczne nagrody.

Na dokładkę pozostawiono trzy świeże umiejętności: Perfect Parry, Master Counter Roll i Improved Bow Stun Finisher. Odblokujecie je – standardowo -w drzewku rozwoju Eivor.

Co więcej, zajęto się poprawkami błędów i niedoróbek, które były obecne w grze. Znaleziono też czas na na mniejsze udoskonalenia gry. Pełną listę zmian w języku angielskim znajdziecie w tym miejscu.

Oto rozmiary aktualizacji 1.4.0 na każdej z platform:

PC: 20.31 GB

PlayStation 5: 6.75 GB

PlayStation 4: 4.55 GB

Xbox Series X oraz S: 25 GB

Xbox One: 20 GB

Patch 1.4.0 powinien być dostępny do pobrania już dziś, 9 listopada, od godziny 13:00 czasu polskiego.