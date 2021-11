Kryształowy Pikachu za 99 000 złotych. Tak ciężki, że można nim ćwiczyć biceps

W tym roku marka Pokemon obchodzi swoje 25-te urodziny. W związku z tak hucznym wydarzeniem nie mogło zabraknąć gadżetów w każdym przedziale cenowym, w tym… kryształowego Pikachu.

Za stworzenie 25 sztuk tego wyjątkowego Pokemona z kryształu odpowiedzialny jest japoński artysta Hiroshi Fujiwara. Jego dzieła będą sprzedawane w jednym ze sklepów Baccarat, które możecie znaleźć w Londynie, Nowym Jorku, Tokio, Singapurze, Paryżu i w Hong Kongu. Za taką przyjemność przyjdzie zapłacić 25 000 dolarów, co daje w przeliczeniu około 99 000 złotych.

Trzeba przyznać, że całość prezentuje się naprawdę oszałamiająco. Pikachu mierzy około 30 cm wysokości, więc na pewno nie jest małą ozdobą. Wręcz można mówić o posążku, który do lekkich nie należy. Ten waży aż 8,3 kg, dlatego idealnie poza funkcją przycisku do papieru nada się także do ćwiczenia bicepsa.

To nie wszystko, co firma Baccarat ma do zaoferowania w związku z 25-leciem marki Pokemon. Poza ogromnym „Pikaczem” stworzono także mniejszą wersję (14,5 cm) w nieco innej pozie oraz specjalny Pokeball (6,86 cm). Za miniaturowego stworka przyjdzie zapłacić już tylko 440 dolarów (ok. 1 743 zł), a za kulę 410 dolarów (ok. 1624 zł).

To nie pierwszy raz, kiedy piszę o drogich gadżetach związanych z tymi uroczymi potworkami. Jeszcze niedawno opisywałem sprawę absurdalnie drogich ciastek Oreo, które na aukcjach internetowych również osiągały wielotysięczne kwoty. Więcej na ten temat możecie przeczytać w tym miejscu.