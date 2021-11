Chcesz testować Elden Ring przed premierą? Sprawdź skrzynkę mailową

From Software zapowiedziało niedawno, że gracze otrzymają możliwość przetestowania Elden Ring przed premierą. Wszystko za sprawą testów sieciowych, które ruszą już niedługo.

Teraz potwierdzono, że Bandai Namco powinno poinformować graczy, którzy otrzymali zaproszenie do testów. Pula zaproszeń była ograniczona, więc najpewniej wiele osób nie otrzyma szansy na sprawdzenie tego tytułu w tym miesiącu. Niemniej jeśli zapisaliście się do testów, lepiej sprawdźcie swoje skrzynki mailowe.

Do naszych graczy z całego świata:

Bardzo dziękujemy za zapisanie się do testu sieciowego Elden Ring. Ci z Was, którzy zostali wybrani, zostaną powiadomieni przez Bandai Namco Entertainment, więc oczekujcie dalszych informacji.

– informuje From Software