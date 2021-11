Biegasz i dźgasz. Do Call of Duty: Vanguard powrócił exploit znany z Modern Warfare 2

10 lat różnicy, a w grze nadal te same exploity – zupełnie jakby twórcy się niczego nie nauczyli! W Call of Duty Vanguard da się odtworzyć zbyt „potężny” exploit z MW2.

Biegasz i dźgasz. Biegasz i dźgasz. Dalej biegasz i… no, zgadliście.

Exploit wiecznie żywy w Call of Duty: Vanguard

Ciężki ten żywot fana Call of Duty. Niedawno wyszła najnowsza część cyklu o podtytule Vanguard, którą przyjęto naprawdę nieźle. Choć nieco dostało się kampanii, multiplayer ponownie wypada naprawdę dobrze. Pomijając jednak niektóre exploity.

Perk „Commando” w Modern Warfare 2 „zabłysnął” tym, że dobierając do niego zestaw pistolet+nóż byliśmy w stanie dźgnąć wroga z połowy mapy. No, może nieco przesadzam. Jednak postacie graczy naginały prawa fizyki i anatomii dzikim skokiem w przód, zanurzając ostrze w brzuchu przeciwnika.

Exploit szybko stał się memem i został ostatecznie nieco „przytemperowany” przez deweloperów. Problem w tym, że oficjalnie powrócił, tym razem za sprawą najnowszej części.

W Call of Duty: Vanguard pojawia się umiejętność nazwana „Reach”, która jest mniej więcej tym samym, czym wcześniej było „Commando”. Dobierając do niej karabin wyposażony w bagnet, gracze są w stanie skakać do przodu niczym Tygrysek z Kubusia Puchatka, tylko że w morderczej wersji. Świetny przykład wykorzystania exploitu możecie znaleźć na filmiku YouTubera Drift0r. Jest tam także porównanie z tym samym ruchem z MW2.

Rzekomo gracze na serwerach już zaczynają popularyzować przekombinowany zestaw. Zgadujemy jednak, że zostanie to wkrótce załatane, gdyż w ciasnych pomieszczeniach pozwala na dosłowne wybicie wszystkich wrogów, o ile tylko jesteśmy odpowiednio szybcy.