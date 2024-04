Gry na Steam jak za darmo. 20 dobrze ocenianych tytułów do 8 zł

Kto lubi odbierać gry na Steam za darmo, często dostaje małe lub nic niewarte indyczki. A można za kilka złotych kupić mocne i znane produkcje AAA. Wybraliśmy dla Was sporo gier w niskich cenach, z których większość nie kosztuje nawet 5 zł.

Gry za darmo zawsze cieszą, ale uważamy, że jeszcze bardziej cieszy upolowanie perełki w atrakcyjnej cenie. Dlatego po raz kolejny wracamy do Was z zestawieniem wysoko ocenianych oraz znanych gier na Steam (ale nie tylko, będziecie zaskoczeni!), które są “tanie jak barszcz”. Przy czym nie powtarzamy tytułów, które polecaliśmy Wam wcześniej, a tam również możecie coś dla siebie wybrać:

W dzisiejszym zestawieniu tanich gier na Steam znajdziecie tak znane marki jak The Walking Dead, Metro, Duke Nukem, WRC, Alan Wake i kilka innych. Wszystkie gry kupicie nie dość że tanio, to zapłacicie za nie korzystając np. z szybkich płatności BLIK. Klucze są dostępne w promocji sklepu Instant Gaming, czyli sprawdzonego i rzetelnego dostawcy “taniego grania”.

Metro 2033 Redux

Trzeba komuś przedstawiać ten tytuł? Atomowa apokalipsa zmiotła niemal całą ludzkość, zamieniając naszą planetę w toksyczne pustkowie. Niedobitki schronili się głęboko w podziemiach Moskwy i mało kto ma ochotę wyjść na powierzchnię. Jak się domyślacie… my spróbujemy. Odświeżona edycja popularnej strzelaniny FPP z elementami survival horroru aż prosi się, by ją brać za kilka złotówek.

Kup Metro 2033 Redux za 7,33 zł (zamiast płacić na Steam 84 zł)

Metro: Last Light Redux

Idąc za ciosem proponujemy Wam od razu zaopatrzyć się w drugą odsłonę serii Metro, również w odświeżonej wersji Redux. To kontynuacja historii z jedynki, która w proponowanej edycji zawiera wszystkie wydane dodatki DLC, wydłużające kampanię dla pojedynczego gracza o dodatkowe 10 godzin gry.

Kup Metro: Last Light Redux za 7,08 zł (zamiast płacić na Steam 84 zł)

Payday 2

Ten świetny kooperacyjny shooter z napadami na banki możemy zgarnąć za 5,78 zł. Gracze przenoszą się na ulice Waszyngtonu wykonując przeróżne zlecenia, nie tylko wspomniane napady. Jesteśmy wynajmowani również do innych niecnych uczynków, jak porwania czy przewóz narkotyków. W misjach bierze udział maksymalnie czterech graczy.

Kup Payday 2 za 5,78 zł (zamiast płacić na Steam 45,99 zł)

Giana Sisters: Twisted Dreams – Rise of the Owlverlord

Żeby przełamać te “poważne” klimaty czymś weselszym, proponujemy Wam bardzo dobrą grę platformową z uniwersum Giana Sisters. Marka znana od lat, w odświeżonej formule zachowała swój dawny urok. Ciekawym rozwiązaniem jest tutaj zmieniający się świat. W każdej chwili możemy przełączyć się pomiędzy “wcieleniami” naszej małej księżniczki. Dwoista natura bohaterki pozwalała przeobrażać się z zagubionej dziewczynki w punkową buntowniczkę i odwrotnie. Wraz z tym zmienia się otoczenie, co ułatwia lub utrudnia nam pokonywanie przeszkód.

Hatred

No dobra, było miło, ale się skończyło, ponieważ po uroczej Giana Sisters mamy dla Was taniego Hatred. To kontrowersyjna strzelanina z widokiem izometrycznym, którą stworzyli Polacy – studio Destructive Creations z Gliwic. Przed nami siedem zróżnicowanych poziomów, z czego część posiada strukturę otwartego świata. To, co się tam dzieje i do czego jest zdolny prowadzony przez nas antybohater, przechodzi wszelkie pojęcie.

Kup Hatred za 4,66 zł (zamiast płacić na Steam 21,99 zł)

Twin Mirror

Twin Mirror to przygodówka w konwencji surrealistycznego thrillera, która przenosi nas do pełnego sekretów amerykańskiego miasteczka. Nasz bohater traci pamięć i musi dowiedzieć się, co robił poprzedniej nocy. Jest to o tyle niepokojące, że budzimy się w hotelu w zakrwawionej koszuli. Za grę odpowiada studio Don’t Nod, a więc eksperci od przygodówek i trudnych moralnych dylematów.

Kup Twin Mirror za 4,31 zł (zamiast płacić na Steam 89 zł)

Bang Bang Racing

Wyścigi w takiej formie? Czemu nie. Tym bardziej, że są one bardzo pozytywnie oceniane na Steam. Sterujemy tutaj malutkimi samochodzikami, przypominającymi karykatury prawdziwych pojazdów. Ścigamy się po dziewięciu bardzo różnorodnych torach, pełnych ukrytych skrótów oraz przeszkadzajek. Na swojej drodze możemy spotkać wybuchające beczki czy plamy oleju. Możemy grać samotnie, ale też w trybie multiplayer do czterech graczy na podzielonym ekranie.

Kup Bang Bang Racing za 4,31 zł (zamiast płacić na Steam 39,99 zł)

Kolejna porcja tanich gier na Steam na drugiej podstronie. Będzie Alan Wake, zombiaki, wielkie ciężarówki i więcej.