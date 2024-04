Nowe gry w Xbox Free Play Days. Ta gra wciągnie was na wiele godzin

Xbox Free Play Days na ostatni weekend kwietnia

Przed nami ostatni weekend kwietnia. Z tej okazji czas na kolejną edycję Xbox Free Play Days. Tym razem możemy ograć 3 nowe gry. Oczywiście zupełnie za darmo. Oferta przeznaczona jest dla posiadaczy abonamentów Xbox Game Pass Core oraz Ultimate.

Oto lista trzech gier, które ogracie za darmo już teraz — aż do końca weekendu:

Prison Architect: Xbox One Edition

Railway Empire

TramSim: Console Edition

Spośród wymienionych produkcji wszystkie są swego rodzaju symulatorami bądź grami, gdzie bawimy się w zarządzanie. Najciekawszą opcją wydaje się być jednak pierwsza pozycja, czyli Prison Architect. To gra, w której tworzymy swoje własne więzienie. Poza aspektem zarządzania logistyką i budowania określonej infrastruktury musimy też zadbać o wiele innych rzeczy. W naszych rękach jest los więźniów i strażników. Nasze decyzje wpływają na skuteczność jednostki, resocjalizację czy ryzyko wystąpienia buntów. Gra jest szalenie wciągająca!

Zobacz też: Co w Xbox Game Pass na maj?

Również i tym razem każda z gier dostępnych w ramach darmowego weekendu jest dostępna do kupienia w promocji. Jeżeli któraś z produkcji wybitnie przypadnie wam do gustu, to na jej zakupie zaoszczędzicie kilka złotych.

Gry za darmo będą dostępne do wieczora 28 kwietnia 2024 roku — czyli do końca najbliższej niedzieli.

Źródło: purexbox.com