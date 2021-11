Forza Horizon 5 może się crashować przy korzystaniu z Discorda

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Dziś oficjalna premiera Forza Horizon 5, aczkolwiek gra nie obyła się bez dość uprzykrzającego życie problemu. Może się z nim spotkać po prostu ogrom graczy z powodu popularności aplikacji Discord.

Discord jest obecnie jednym z najpopularniejszych komunikatorów internetowych na świecie. Mnóstwo osób używa go między innymi do wspólnych posiadówek przy graniu online, a zdarzają się także miejsca pracy lub szkoły, które korzystają z niego w godzinach swojego funkcjonowania. Sporo graczy zaczęło zgłaszać problemy z nim związane właśnie podczas grania w nową Forzę.

FH5 zawiesza się podczas udostępniania ekranu na Discordzie.

Chciałem strumieniować grę do moich przyjaciół przez Discorda, ale jak tylko nacisnąłem „udostępnij ekran”, gra się wyłącza. Zdarzyło się to również dwa razy podczas „alt-tabowania”. Czy ktoś jeszcze ma ten sam problem? – pisze sebastian240z na Reddicie

Warto wspomnieć, że powyższy wątek na Reddicie powstał już 5 dni temu, kiedy to Forza Horizon 5 została udostępniona nabywcom specjalnych wydań premium. Pod postem redditora znalazły się wpisy innych graczy, którym zdarzyło się to samo. Ponoć w niektórych przypadkach pomaga uruchomienie komunikatora „jako administrator”, jednakże nie u każdego się to sprawdza.

Ciężko stwierdzić, po czyjej stronie leży wina całego zamieszania. Śmiem myśleć, że może to nie być kwestia ani gry, ani samego Discorda, a sterowników do karty graficznej. Niestety, nie zostało to jeszcze zweryfikowane, jednakże tłumaczyłoby, dlaczego ta niedogodność występuje tylko u części graczy, a także przy tzw. „alt-tabowaniu”.