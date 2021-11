Zobaczcie nowości z Assassin’s Creed Valhalla na trailerze. W zestawie gigantyczna kosa

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Aktualizacja 1.4.0 do Assassin’s Creed Valhalla już jest, a wraz z nią Ubisoft Polska udostępniło nowy trailer. Zobaczcie, co takiego czeka Was po instalacji. Podpowiem, że walka z Dzikim Gonem.

Oczywiście nie mam na myśli Dzikiego Gonu z Wiedźmina 3, a motyw mityczny, który został użyty w najnowszych misjach dodanych do AC Valhalla. Rzućcie okiem na poniższy zwiastun, aby dowiedzieć się więcej na temat nowości:

Jak widać, będzie sporo korzystania z łuku. Jedno z zadań wymaga tego podczas jazdy konnej, a w produkcji także odnajdziecie specjalną strzelnicę, gdzie możecie wytrenować swoje umiejętności posługiwania się wymienioną bronią. Na szczęście to nie koniec. W późniejszej części listopada zadebiutują grobowce, które także mają fabularne wykorzystanie.

Lepiej wykonajcie nowe misje, ponieważ twórcy w zamian zaoferują Wam masę świetnego ekwipunku. Nie wiem jak Was, ale mnie ta gigantyczna kosa po prostu urzekła. Wygląda, jakby główny bohater gry po prostu wyrwał ją z rąk kostuchy, a pewnie i nawet sam ją zamordował po tym wydarzeniu.

Tak jak wspominałem, update 1.4.0 do Assassin’s Creed Valhalla już jest, także spieszcie się go pobierać i cieszyć się nową zawartością.