DoGRYwka – beta testy maseczek RGB od Razera, darmowy tydzień PUBG i sekrety w Dying Light 2

Game deweloperzy wiedzą, że gracze uwielbiają easter eggów. Tyczy się to bez wyjątku też pracowników Techlandu, którzy zadbali, by po premierze Dying Light 2 było sporo do odkrycia.

Być może nie mieliście wcześniej okazji sprawdzić, jak sprawuje się PUBG w akcji. Tak się składa, że właśnie wystartował darmowy tydzień. To świetna okazja, by zapoznać się z jednym z największych Battle Royale na rynku.

Kojarzycie może koncept futurystycznej maseczki RGB od Razera? Dziś dowiedzieliśmy się, że firma szuka chętnych do wzięcia udziału w jej beta testach. To tylko kilka najciekawszych newsów ze świata gamingu, a poniżej znajdziecie ich całą listę. Sprawdźcie, czy już wszystko dziś przeczytaliście.