Na to czekała masa graczy! Nowości z trybu FUT FIFA 22

Jest i on! Oto nowy trailer FIFA 22, w którym tym razem twórcy zdradzili sporo z nadchodzącego trybu FUT. Nie zabrakło miłych smaczków!

Bez wątpienia najwięcej fanów tego piłkarskiego cyklu czeka na wspomniany tryb. To on w ostatnich latach jest wręcz główną atrakcją serii i zresztą nie dziwi mnie to. To masa świetnie dopasowanych mechanik, które dobrze komponują się z tworzeniem własnego zespołu. Zobaczcie sami, co takiego czeka Was już 1 października 2021 roku:

Moją uwagę zwrócił szczególnie fakt bardzo dobrze przemyślanego systemu rankingowego, który od razu skojarzył mi się z tym znanym z League of Legends. Choć nie jest on skopiowany 1:1, to na pewno można znaleźć kilka podobieństw. Cieszy też co-op, o którym wspomniano pod koniec materiału.

Jako wielki fan wszelkiego, kosmetycznego dostosowywania jeszcze bardziej cieszę się z liczby opcji, które dowoli będzie można ustawiać do swoich potrzeb. Wystrój stadionów, ich układ oraz ogromne reklamy i pewnie wiele więcej. Przez kilka ujęć można zobaczyć też twarz Jerzego Dudka. Być może przegapiliście z jakiegoś powodu nasz ostatni tekst, w którym poruszaliśmy jego pojawienie się w FIFA 22. Więcej na ten temat możecie przeczytać w tym artykule.

I jak? Po obejrzeniu tego wideo jeszcze bardziej nie możecie doczekać się FIFA 22?