Ten przepiękny koncept fana chcemy zobaczyć w remake’u The Last of Us

Jeden z entuzjastów serii The Last of Us stworzył własne wizje głównego ekranu z gry. Na pewno nie można mu odmówić pomysłowości i talentu.

Na prace użytkownika o nicku lilwolfie2020 natrafiłem na subereddit’cie omawianej w tekście gry. Poniżej możecie zobaczyć, co takiego wymyślił. Aż szkoda, że rzeczywiście nie uświadczymy takich widoków po uruchomieniu produkcji.

Co ciekawe, powyżej znajdziecie między innymi kadr ze starszą Ellie z The Last of Us Part II. Na jej widok nie tylko ja miałem myśl na temat tego, że w remake’u „jedynki” wyglądałyby świetnie takie ujęcia. Na podobny pomysł wpadła garstka redditorów z ów wątku. Chyba zgodzicie się, że dawałoby to naprawdę znakomity efekt, prawda?

Kto wie? Może Naughty Dog zainteresuje się tym konceptem? Już niejednokrotnie w historii branży growej można było usłyszeć o skorzystaniu z pomysłów fanów w grach wideo. Taka sytuacja miała miejsce stosunkowo niedawno, gdy z jednym z modderów skontaktował się przedstawiciel CD Projekt Red. Więcej o tym możecie przeczytać w tym artykule.

A Wy co sądzicie o pomyśle fana TLoU i jego grafikach? Podzielacie mój zachwyt? Może znacie inne kadry, które równie dobrze (albo i lepiej) by pasowały do menu głównego gry?