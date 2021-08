Nowe gry na PS4 i PS5 w tym tygodniu. Hit 2020 roku, cyberpunkwy shooter oraz wiele więcej

Szukacie może nowych gier na PS4 i PS5? Tak się składa, że PlayStation przygotowało świetne nagranie, w którym przedstawiono największe premiery tego tygodnia.

Wiem, że słowa, które zaraz napiszę, mogą być dla wielu bolesne, ale mamy już drugi miesiąc sezonu wakacyjnego. Oznacza to, że dla wielu naszych czytelników powoli kończy się okres, kiedy to ma się najwięcej czasu na granie. Dlatego tym bardziej warto zaznajomić się z poniższym filmem, aby zdecydować się na to, co w najbliższym czasie znajdzie się na liście „do ogrania”.

Na pierwszy ogień poszedł Hades, czyli pozycja przez wielu uważana za GOTY 2020. W tej produkcji wcielimy się w syna tytułowego boga śmierci, aby wydostać się ze świata umarłych i dostać na Olimp. To świetny rogue-like, o którym wielokrotnie słyszałem, że spodobał się nawet osobom nieprzepadającym za tym gatunkiem. Premierę zaplanowano na 13 sierpnia.

Drugą zaprezentowaną grą jest Foreclosed – cyberpunkowy shooter TPP, w którym zadaniem graczy jest przywrócenie swojej tożsamości. Nie zabraknie walki z władzą. W tej produkcji twórcy zdecydowali się na nietypową stylistykę graficzną, a oni sami mówią o swoim tworze, że „jest interaktywnym komiksem”. Jesteście gotowi na to nietypowe doświadczenie? Jeśli tak, to dobrze, ponieważ już 12 sierpnia będziecie mogli zanurzyć się w tym futurystycznym świecie.

Jeśli kochacie oglądać absurdalne wydarzenia i lubicie poczucie ciągłej niepewności, to The Plan Effect powinno Wam przypaść do gustu. Tutaj wcielicie się w mężczyznę, który ostatniego dnia pracy zaczyna nie być pewien, czy ma w ogóle gdzie i do kogo wrócić. Debiut tego dzieła również nastąpi 12 sierpnia.

Czekają Was też nowe DLC do gier na PS4 i PS5!

Być może posiadacie już Assassin’s Creed Valhalla lub Godfall. Jeśli tak, jest spora szansa, że zainteresują Was zbliżające się DLC do tych gier. Od 12 sierpnia będziecie mogli zakupić Oblężenie Paryża do produkcji Ubisoftu, a od dziś nacieszycie się dodatkiem Fire & Darkness do tego drugiego tytułu.

