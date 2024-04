Abonament telefoniczny dla graczy. Nowa oferta, która pozwala oszczędzać

W zasadzie każdy płaci abonament na telefon. No dobra, może nie każdy, bo niektórzy mają karty lub jeszcze inne formy rozliczeń, ale z dobrodziejstw urządzeń mobilnych korzysta zdecydowana większość. I część z nich to graczy. A co gdyby to połączyć?

Abonament telefoniczny, dzięki któremu gracze zaoszczędzą

Przyznam, że gdy tylko usłyszałem o tej ofercie, pomyślałem, że raczej nie będzie niczym wyjątkowym. W praktyce jednak okazuje się, że abonenci będący graczami naprawdę mogą na niej sporo skorzystać. Wystarczy – jak zwykle – opłacać abonament telefoniczny, a w zamian dostajemy kody doładowujące do cyfrowego portfela Gamivo. Nie musimy ich wydawać na gry mobilne, a na wszystko w ofercie sklepu – tytuły na konsole, PC i tak dalej.

Pomysł jest więc ciekawy, bo w ramach standardowej opłaty 34,90 zł miesięcznie, użytkownicy otrzymują dostęp do nielimitowanych rozmów, wiadomości SMS i MMS i dodatkowe 55 GB danych. To nie wszystko, bo dostajemy również kod doładowujący do Gamivo o wartości 10 zł. Niby niewiele, ale wirtualne pieniądze można łączyć, gdyż ich ważność wynosi 24 miesiące od momentu przypisania (na co mamy 31 dni od otrzymania kodu).

Łatwo można zrozumieć, że w ten sposób możemy zgromadzić kwotę, która spokojnie wystarczy nawet na nowsze gry AAA. Pomysł może faktycznie przyciągnąć graczy, bo to naprawdę niezła forma oszczędności.

Oferta na abonament telefoniczny od a2mobile dla graczy:

Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich sieci,

55 GB Internetu mobilnego bez limitu prędkości,

Subskrypcja na 31 dni za 34,90 złotych,

10 złotych do wydania w Gamivo z każdą opłatą subskrypcji,

Dodatkowy pakiet jednorazowy 500 GB za wyrażenie zgody marketingowej,

Rok ważności konta za darmo.

Źródło: Informacja prasowa