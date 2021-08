Valve ignoruje Team Fortress 2, więc gracze robią swój remake. Oto jak wygląda

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Fani Team Fortress 2 zabrali się za odtwarzanie swojej ulubionej gry na nowym silniku. Zespół graczy chce ulepszyć wszystkie elementy tytułu.

TF2 było kiedyś wielkim hitem. Do gry ściągały dziesiątki tysięcy graczy, a pełnych serwerów nie brakowało. Lata jednak mijały, a Valve zaczęło porzucać swój twór i z czasem aktualizacji zaczęło pojawiać się tyle, co nic. To zdecydowanie nie spodobało się graczom.

Grupa ponad 20 fanów produkcji zebrała się i utworzyła Amper Software. Zgrany zespół spróbuje odtworzyć TF2 na silniku Source 2. Docelowo deweloperzy chcą przenieść wszystkie elementy obecne w grze na nową wersję technologii Valve. Wszystko to dzięki narzędziu s&box od twórców Garry’s Mod.

Wszyscy tutaj jesteśmy wielkimi fanami TF2, większość z nas utopiła setki, a nawet tysiące godzin w tej grze. (…) chcemy odbudować mechanikę Team Fortress 2, przenieść wszystkie zasoby z podstawowej wersji gry na nowy silnik i zobaczyć jak bardzo różni się to od oryginalnej gry. O to właśnie chodzi w TF:S2. Naszym celem jest przebudowa, ulepszenie, iteracja i stworzenie nowego doświadczenia w Team Fortress na silniku Source 2 przy użyciu s&box. Fragment wpisu na stronie projektu

Rozwój projektu przebiega bardzo pomyślnie. Zespół fanów poczynił spore postępy i podzielił się paroma nagraniami z rozgrywki. Trzeba przyznać, że Source 2 robi robotę. Zobaczymy, czy fanom faktycznie uda się przenieść wszystkie elementy TF2 na nową wersję silnika Source i czy taka modernizacja zda w ogóle egzamin.