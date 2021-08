Nowy patch do F1 2021 przywraca ray tracing, ale wyłącza inną technologię. Co się dzieje z tą grą?

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Codemaster od premiery F1 2021 nie ma dobrej passy. Gra miewała wiele błędów, co zmusza studio do wyłączania kilku funkcji.

Deweloperzy wstrzymali wykorzystanie ray tracingu w wydaniu na konsolę PS5, ponieważ zdarzały się spadki FPS-ów. Na szczęście wczoraj wyszedł patch 1.06, który przywraca RT i poprawia optymalizację. Niestety, ta sama aktualizacja wyłączyła wsparcie dla innej technologii.

Mowa w tym przypadku o 3D Audio dla słuchawek. Śledząc komentarze graczy, można było natrafić na doniesienia o sytuacjach, gdzie warkot silników innych pojazdów zagłuszał dźwięki bolidu gracza. Twórcy obiecali, że ów „ficzer” powróci niebawem, więc w najbliższym czasie wszyscy zainteresowani F1 2021 powinni wyczekiwać takiej zmianki w patch notesach.

Przeglądając recenzje graczy z Metacritic można natrafić na wiele negatywnych wypowiedzi odnośnie działania produkcji i zdarzających się bugów. Wczoraj wydany update poprawia masę drobniejszych błędów oraz poprawia optymalizację, co powinno wielu ucieszyć. Tym bardziej można liczyć na to, że gra za niedługo będzie w stanie, w jakim powinna być na samą premierę i osobiście trzymam za to kciuki.

A Wam jak się podoba omawiana w artykule produkcja?