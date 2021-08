Powrót Prince of Persia do 2D? Ubisoft może coś kombinować

Kilka dni temu podczas trwania podcastu The XboxEra, jeden z prowadzących rozmowę zdradził bardzo interesującą informację. Shpeshal Nick stwierdził, że Ubisoft pracowało nad Prince of Persia w wersji 2D. Szczegóły o projekcie są jednak niepewne.

Nick Sashel jeden z prowadzących podcast podał bardzo intrygującą wiadomość. Rzekomo Ubisoft zajmował się Prince of Persia w 2D. Wierząc Sashelowi na słowo, tytuł był w początkowych fazach produkcji, przez co szkielet projektu mógł wielokrotnie ulec zmianie. Gdyby plotka okazała się prawdą, to nie wiadomo, czy chodzi o remaster lub remake oryginału, czy też o zupełnie nową odsłonę.

Wszyscy wiemy, jak jest z plotkami: często się nie potwierdzają, a jeśli już okażą się prawdziwe, to nierzadko odbiegają od pierwowzoru. Trzeba jednak przyznać, żeby pojawienie się platformówki 2D z serii PoP, byłoby nie lada ciekawostką. Według Sashela jedno jest pewne: Ubisoft intensywnie sprawdzał pomysły z projektami 2D. Do jakich wniosków doszedł i czego można się spodziewać w przyszłości – nie wiadomo.

Może Ubisoft zamierza wskrzesić legendarną markę Prince of Persia? Przypomnijmy, że obecnie pracują nad remakiem Piasków Czasu. Niestety gra zaliczyła liczne opóźnienia (pierwotnie zakładano premierę w styczniu tego roku), ponieważ produkcja spotkała się z chłodnym przyjęciem przez społeczność. Głównie chodziło o przestarzałą grafikę i liczne problemy produkcyjne. Aktualnie premiera planowana jest na rok 2022.