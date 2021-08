Znamy szczegóły bety Diablo 2 Resurrected. Kto i kiedy sprawdzi grę?

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Nie możecie się doczekać, aż zagracie w Diablo 2 Resurrected? Tak się składa, że zaraz będziecie mogli sprawdzić, jak sprawuje się obecnie gra jeszcze przed jej premierą.

Już w dniach 13-16 sierpnia każdy, kto kupił remake drugiego Diablo lub Diablo Prime Evil Collection (z wyłączeniem Nintendo Switch), będzie mógł przystąpić do pierwszej fali testów. Na otwartą betę nie będzie trzeba długo czekać, ponieważ chętni gracze wezmą w niej udział w okresie od 20 do 22 sierpnia. Warto wspomnieć, że fani PlayStation nie potrzebują Plusa, aby przystąpić do wcześniejszego grania, aczkolwiek entuzjaści Microsoftu już bez Xbox Live Gold się nie obejdą.

The road to launch begins.



💀 Early Access Beta: 8/13 – 8/16

⚔️ Open Beta: 8/20 – 8/22

🔥 Launch Day: 9/23



📜 https://t.co/FXox59Pt6d pic.twitter.com/S8VQ2UWUDl — Diablo (@Diablo) August 10, 2021

Poznaliśmy też rekomendowane wymagania systemowe w przypadku wersji na PC. Wielu się pewnie zgodzi ze stwierdzeniem, że poniższe rozdzielczości przy takim sprzęcie raczej nie idą w parze, aczkolwiek kto wie? Może Diablo 2 Resurrected jest nieco bardziej wymagającą produkcją? Przekonamy się już za kilka dni.

Minimalne wymagania systemowe:

System operacyjny: Windows® 10

Procesor: Intel® Core i3-3250/AMD FX-4350

Karta graficzna: Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7850

Pamięć podręczna: 8 GB RAM

Miejsce na dysku: 30 GB

Rozdzielczość: 1280 x 720

Rekomendowawne wymagania systemowe:

System operacyjny: Windows® 10

Procesor: Intel® Core i5-9600k/AMD Ryzen 5 2600

Karta graficzna: Nvidia GTX 1060/AMD Radeon RX 5500 XT

Pamięć podręczna: 16 GB RAM

Miejsce na dysku: 30 GB

Rozdzielczość: 1920 x 1080