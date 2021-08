Sony zakupiło Crunchyroll. Co to może oznaczać dla fanów anime?

Crunchyroll poinformowało w swoich social mediach o dołączeniu do Sony Funimation Global Group. Usługa streamingowa z jedną z najbogatszych baz anime i mang połączyła siły ze swoją wcześniejszą konkurencją.

O przejęciu Crunchyroll przez tego japońskiego giganta mówiło się już od dłuższego czasu. Dziś świat obiegła wieść na temat sfinalizowania zakupu i dojścia do fuzji z samym Funimation. Ten drugi abonament nie jest dostępny do dziś w Polsce, w przeciwieństwie do tego z fotografii powyżej, choć i tak nawet nie można mówić w tym przypadku o polskiej stronie. Sama transakcja miała opiewać na kwotę blisko 1,2 miliarda dolarów – o czym informuje zagraniczny IGN. Czy połączenie się ów serwisów internetowych może zwiastować jeszcze łatwiejszy dostęp do tych subskrypcji w naszym kraju? Cicho liczę, że tak będzie.

Big news! Crunchyroll will continue its commitment to anime and its fans, now under Sony Funimation Global Group.



MORE: https://t.co/lJ0z3nS6sR pic.twitter.com/2WqD1QWKxH — Crunchyroll (@Crunchyroll) August 9, 2021

Na ten moment na stronie Crunchyroll można płacić w złotówkach, aczkolwiek napisów w rodzimym języku tam nie uświadczymy. Mimo to, warto mieć na uwadze, że jest to jedna z największych baz danych wypełnionych najróżniejszymi mangami i anime ostatnich lat. Korzystanie z tego abonamentu to świetny sposób, by w legalnie obejrzeć (lub przeczytać) treści tak bardzo kojarzone z krajem kwitnącej wiśni.

Korzystacie może z Crunchyroll? Jakie są Wasze doświadczenia z tą platformą? Co takiego Sony mogłoby zmienić w tej platformie, aby sprawić ją jeszcze lepszą? Jeśli macie jakieś pomysły, zachęcam do pochwalenia się w komentarzach.

Sam zacząłem się zastanawiać, czy np. w niedalekiej przyszłości po wyjściu PS Plus Video Pass z fazy testowej w Polsce właśnie anime zagościłyby jako dodatek do Plusa. Myślę, że byłby to miły dodatek.