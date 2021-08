Kolejny dzień, kolejne promocje. Dla chętnych Amiga 500 Mini w odświeżonej wersji. Ponadto cztery darmowe mapy w Microsoft Store do Battlefield 4, a także 6 dni zabawy w PUBG za free. To nie koniec promocji!

Nasz dział Promocje proponuje kolejne super okazje. Wszystkie znajdziecie poniżej, a my zwracamy szczególną uwagę trzy z nich.

Amiga 500 Mini wraca, więc chyba czas odświeżyć sobie klasyk

Jeśli macie ochotę poczuć nostalgię, to zerknijcie na przedsprzedaż Amiga 500 Mini w sklepie RTV Euro AGD za 599 zł. Ale to nie tylko tak, że kupujecie samą konsolę. O to, to nie. W pakiecie dostaniecie 25 klasycznych gier. Na co komu next geny, jak można zanurzyć się w old schoolowej rozgrywce?

Battlefield 4 darmowe mapy do gry zawsze w cenie

Wczoraj pisaliśmy o Battlefieldzie 5 w cenie bułek, a dziś proponujemy coś z serii jeszcze taniej. DLC Drugie Uderzenie do BF4 za jedynie 00,00 zł w sklepie Microsoft Store na XONE i XSX. Spieszcie się, bo oferta ważna tylko przez tydzień.

PUBG przez kilka dni za darmo dla każdego

Na koniec wyróżniamy grę typu: bieganie, strzelanie i uciekanie przed śmiercionośnym polem. Chodzi oczywiście o PUBG, który będzie teraz darmowy przez 6 dni na PC. Jeśli zdecydujecie się zakupić później tytuł, to spokojna głowa. Wasze statystyki i osiągnięcia zostaną zapisane na koncie. Jak chcecie więcej poczytać o promocji, link znajdziecie poniżej (tam na dole, ale nie przesadzajcie!)

Wszystkie promocje – akcesoria gamingowe, gry, PS5, laptopy i więcej:

Dajcie znać, co udało wam się wyhaczyć!