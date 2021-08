Hellblade: Senua’s Sacrifice upiększone na Xbox Series. Ray-tracing, 4K i więcej na wideo

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Hellblade: Senua’s Sacrifice otrzymało wielką next-genową aktualizację na konsole Xbox Series. Twórcy usprawnili oprawę swojej uznanej produkcji.

Hellblade II wciąż powstaje i nie zanosi się, aby miało się ukazać w najbliższym czasie. Studio Ninja Theory Ma ręce pełne roboty, ale znalazło wolną chwilę na ulepszenie swojego poprzedniego hitu. Hellblade: Senua’s Sacrifice otrzymało właśnie next-genową aktualizację na Xbox Series, a wersja na PC jest już w drodze. Deweloperzy nie planują wydania aktualizacji na PlayStation 5.

Dodano całkiem sporo usprawnień graficznych. Zagramy z ray-tracingiem, w 4K oraz w większej liczbie klatek na sekundę. Co więcej, ulepszono tekstury, detale i efekty cząsteczkowe. Hellblade nie zestarzał się źle, a teraz będzie wyglądał jeszcze lepiej.

Tryby działania gry na konsolach Xbox Series

Niestety, nawet Xbox Series X nie pozwoli nam na rozgrywkę w 60 FPS przy uruchomieniu najładniejszego trybu działania. Może to trochę rozczarowywać, ale Hellblade i tak nie jest bardzo dynamiczną grą. 30 klatek na sekundę to niezbyt duży problem, a produkcja będzie wyglądała za to dużo lepiej.

Darmowa aktualizacja jest już dostępna do pobrania dla każdego posiadacza gry na konsolach Xbox Series.