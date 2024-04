Dwie warte uwagi gry za darmo. Wiemy, co będzie za tydzień

Epic Games nie zaskakuje, bo już wcześniej wiedzieliśmy, że do przypisania będzie Industria oraz LISA: Definitive Edition. Poznaliśmy za to grę, którą zgarniemy za tydzień!

Gry za darmo czekają na odebrania w Epic Games Store

Jeśli macie konto EGS i wczoraj zapomnieliście o tym, aby do konta przypisać dwie, warte uwagi pozycje, to lećcie to naprawić. Tym razem platforma oferuje za darmo dwie gry i to jakie! Jasne, są to “indycze” produkcje, ale to nic złego. Tym bardziej że mówimy o bardzo ciekawym – a do tego krótkim, więc nie powinniście się nudzić – FPS-ie w stylu klimatu Atomic Heart oraz mrocznym RPG dla fanów czarnych komedii i postapokalipsy.

Te dwie pozycje czekają na Was jeszcze przez niecały tydzień. To znaczy, że macie czas na odebranie ich aż do 2 maja, do godziny 17:00. Wtedy oferta zmieni się na nową. Epic klasycznie ujawnił, czego możemy się spodziewać. Wszyscy ci, którzy za cel obrali sobie szlachtowanie tych podłych orków, mogą się cieszyć.

Za tydzień dostaniemy jednak tylko pojedynczą grę za darmo, a przynajmniej wiemy o niej teraz. Będzie to Orcs Must Die! 3, czyli trzecia część popularnej serii “siekanych gier tower defense”. Wcielimy się w bohatera, którego celem jest pokonanie inwazji orków. Co szczególnie ważne, tytuł ten wspiera kooperację.

Źródło: Epic Games Store