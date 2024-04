Trzy nowe gry za darmo z Amazon Prime Gaming. Cyrk grozy, roboty i nie tylko

Wiecie, że jeżeli kupiliście subskrypcję albo wzięliście trial Amazon Prime Video, aby oglądać serial Fallout, to macie też dostęp do Prime Gaming? Usługa ta opiera się na rozdawaniu graczom co miesiąc nowego zestawu gier. Teraz ostatnie trzy pozycje z obiecanej kwietniowej oferty są wreszcie dostępne.

Amazon Prime Gaming na kwiecień 2024 – oto ostatnie gry:

Wszystkie trzy pozycje przypiszemy do konta Amazon Games App. Za pośrednictwem dedykowanej aplikacji pobierzemy je na dysk i będziemy mogli grać bez dodatkowych kosztów. Tytuły pozostaną z nami na zawsze, ale trzeba je odebrać na stronie Prime Gaming.

Przede wszystkim na uwagę zasługuje doceniony indyczy horror skupiający się na grozie w posępnym i dziwacznym cyrku. Vlad Circus to opowieść o przetrwaniu, z rozwiązywaniem zagadek i próbami pozostania przy zdrowych zmysłach. Jeśli brzmi jak zbyt duże wyzwanie, być może zainteresuje Was Tiny Robots Recharged. To urocza gra typu point and click, w której skupiamy się na poszukiwaniu robotycznych przyjaciół w niewielkich dioramach. Dostajemy też inną grę przeznaczoną do relaksacji, czyli Living Legends: Fallen Sky.

I to będzie koniec kwietniowej oferty Prime Gaming. W niedługim czasie powinniśmy poznać szczegóły na maj, a tymczasem przypominam, że warto regularnie sprawdzać usługę, bo Amazon rozdaje również darmowe przedmioty do wielu popularnych gier.

