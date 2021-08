Czyżby data premiery Insurgency: Sandstorm na PS4 i Xbox One? Pojawiły się pre-ordery

W jednym z brytyjskich sklepów pojawiła się oferta kupna w przedsprzedaży Insurgency: Sandstorm na konsole. Widnieje tam data premiery, choć nie mamy jeszcze oficjalnych wiadomości od twórców.

Brytyjski sklep Maximum Games zawiera w swojej ofercie zakup Insurgency: Sandstorm w pre-orderze (wersja konsolowa, tylko PS4 i XONE), jednocześnie sugerując, że premiera tytułu odbędzie się 29 września bieżącego roku. Co dziwne, nie mamy żadnych oficjalnych informacji od samych deweloperów gry, więc tak naprawdę nie mamy 100% pewności, że to prawda. Ciekawe jest to, że konsolowa wersja swój pierwszy zwiastun otrzymała w… 2018 roku. 3 lata minęły, a gry wciąż nie ma.

Z braku oficjalnych informacji od wydawcy Focus Home Interactive, można założyć, że data 29 września 2021 roku, to placeholder. Oznacza to zagwarantowanie sobie egzemplarza, gdy tylko produkt będzie dostępny. Ta wersja jest tym bardziej prawdopodobna, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że konsolowa edycja produkcji była wielokrotnie przekładana. Czas pokaże, czy wspomniana data premiery będzie właściwa.



Insurgency: Sandstorm to strategiczna sieciowa strzelanka, która realistycznie stara się odtworzyć pola walk. Komunikacja drużynowa to zaraz obok współpracy zespołu najważniejsze cechy tytułu. Jest to druga odsłona z serii, która kontynuuje i rozbudowuje poprzedniczkę. Dlatego możemy np. modyfikować ubiór naszego bohatera. Premiera tytułu miała miejsce w 2018 roku i pojawiła się wyłącznie na PC.