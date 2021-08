BioShockowy spadkobierca w ostatniej fazie produkcyjnej. Nie każdy zakończy Atomic Heart w ten sam sposób

Rosyjscy deweloperzy z Mundfish odpowiedzieli na kilka pytań, które nurtują fanów. Choć twórcy nie zdradzili jeszcze daty premiery, tak opowiedzieli o stanie Atomic Heart, zakończeniu gry, a także wydajności na PlayStation 4.

Zniecierpliwieni gracze wciąż nie wiedzą, kiedy spodziewać się premiery Atomic Heart, strzelanki w której akcja dzieje się w retro futurystycznym Związku Radzieckim. Wiemy natomiast, że produkcja trafi na PC, PS4, XONE, XSX oraz PS5. Co więcej, dowiedzieliśmy się z discordowego FAQ o aktualnym stanie gry:

Na pytanie o premierę, twórcy niezmiennie pozostają powściągliwi i wyjaśniają niecierpliwym złożony proces kończenia produkcji:

Niestety, wciąż nie możemy zdradzić daty premiery. Deweloperzy często są nieostrożni, mówiąc o dacie premiery i ciągle powtarzają „jutro”. Nie wszystko jest tak proste, jak się wydaje z zewnątrz. Ogłoszenie daty premiery ma wpływ na komunikację z wydawcami, na harmonogram Game Passa Xboxa, którego Atomic Heart jest częścią, ale także sprzedaż w sklepach na całym świecie. To wszystko musi być ze sobą spięte. Ogólnie rzecz biorąc, nie możemy wam teraz podać daty premiery ze względu na milion małych niuansów, począwszy od czynników od nas niezależnych (lokalizacja językowa gry), a skończywszy na nastroju i atmosferze w zespole, które z pewnością by się pogorszyły, gdybyśmy musieli ogłosić przełożenie premiery.

Deweloperzy podzielili się również informacją o o zakończeniu gry:

Na koniec deweloperzy potwierdzili dobrą wydajność na PlayStation 4 i opowiedzieli trochę więcej o wymaganiach sprzętowych:

Na to pytanie odpowiemy bliżej premiery, ponieważ do ostatnich dni przed premiery, będziemy zmuszeni zmniejszać minimalne wymagania sprzętowe. Nie jesteśmy jeszcze do końca pewni, jak bardzo je obniżymy. Chcemy, żeby wszyscy mogli zagrać w Atomic Heart. Na PS4 mamy dobrą i stabilną wydajność. Zdecydowanie nie odrzucamy poprzedniej generacji i robimy wszystko co możemy, aby zoptymalizować grę do słabszych sprzętów graczy.

