Lubicie smaczki i sekrety? W Dying Light 2 będzie ich od groma i ucieszą największych fanów

Techland opowiedział trochę o ciekawostkach, które znajdziemy w Dying Light 2. Polskie studio znów chce zaskoczyć graczy nawiązaniami.

Oczekiwany debiut nowego Dying Light jest już coraz bliżej. Gra ukaże się nawet na next-genach, a Techland dosłownie co chwilę udostępnia w sieci nowe informacje o tej produkcji.

Znamy już najważniejsze konkrety odnośnie rozgrywki i fabuły. Jeden z deweloperów został zapytany o coś bardziej nietypowego, a mianowicie o ciekawostki i ukryte w grze smaczki.

Piotr Pawlaczyk potwierdził, że w DL2 nie zabraknie easter eggów. Techland szykuje wiele odniesień do popkultury, a dodatkowo nawet do pierwszego Dying Light. Jeśli lubicie polować na ciekawostki, nie macie powodów do obaw. Będziecie mieli co robić i czego szukać.

Dying Light 2 będzie pełne smaczków – jakże mogłoby być inaczej? Odniesiemy się do kilku świeżych i klasycznych hitów filmowych. Mrugniemy okiem na wiele gier, ale największą ilość nawiązań wyciągniemy głęboko z serca – z Dying Light. – powiedział Lead Level Designer Techlandu, Piotr Pawlaczyk, w rozmowie z MP1ST

W tym miejscu warto przypomnieć, że pierwsze DL też dosłownie wypełniono ciekawostkami. Można było je bardzo łatwo napotkać i nic dziwnego, że Techland chce kontynuować tradycję. Oby postawiono nie tylko na ilość, ale też na jakość sekretów.