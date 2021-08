No Man’s Sky otrzyma kolejne, darmowe rozszerzenie. 5 lat od premiery

Twórcy No Man’s Sky zapowiedzieli kolejną sporą aktualizację gry. Darmowe rozszerzenie wkrótce doczeka się większej prezentacji.

Nie wiem czy kiedykolwiek mieliśmy do czynienia z gamingowym powrotem równie imponującym, co w przypadku gry zespołu Hello Games. No Man’s Sky ukazało się jako niespełniający wielkich obietnic średniak i przez lata wyewoluowało w bardzo solidną i wartą uwagi produkcję. Gra otrzymała już nawet aktualizację na next-geny, więc wkroczyła na dobre w nową generację konsol.

Twórcy świętują właśnie piątą rocznicę wydania swojego dzieła. W sieci pojawił się zwiastun podsumowujący dotychczasowe rozszerzenia. Z pewnością ucieszy on graczy, którzy regularnie wracają do NMS.

Przy okazji zapowiedziano też nową, dużą aktualizację zawartości. Rozszerzenie nazwane Frontiers znajduje się w produkcji i najpewniej w ciągu najbliższych miesięcy trafi do graczy. Nie znamy jeszcze konkretów, ale deweloperzy wkrótce mają ujawnić wszystkie szczegóły.

Przy okazji miło wiedzieć, że rozwój produkcji nie hamuje. Pomimo pięciu lat rozwoju gry, Hello Games wciąż zajmuje się dalszym udoskonalaniem swojego początkowo nieudanego tworu. Jak napisali sami twórcy – podróż trwa dalej.