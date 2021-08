Świat w Far Cry 6 ma żyć po swojemu, nawet bez Twojej ingerencji

Jeden z deweloperów pracujących nad Far Cry 6 zdradził rąbka tajemnicy. Świat w najnowszej części FC ma mieć swój tok życia, który funkcjonuje niezależnie od poczynań gracza.

7 października 2021 będziemy mogli sprawdzić, jak się gra w Far Cry 6. Najnowsza odsłona z cyklu przeniesie nas do fikcyjnego miasta Yara, które jest mocno inspirowana Kubą. Z rozmowy Gamereactor z Ben Hallem (reżyser świata w Far Cry 6) dowiedzieliśmy się, że świat w grze ma funkcjonować niezależnie od poczynań gracza. Jest to jeden z priorytetów dla twórców, aby sprawić uczucie uczestnictwa w żywym ekosystemie.

Mamy mieć poczucie żywego i samowystarczalnego świata, w którym swoje miejsce mają inni ludzie, zwierzęta oraz różne wydarzenia. Żywe organizmy będą żyć według określonej rutyny, a my jako gracze będziemy mogli być biernymi obserwatorami. Jeśli się uda zrealizować te cele, to zdecydowanie zwiększy to autentyczność świata przedstawionego.

W Far Cry 6 też zależy od nas, jak potoczą się losy innych mieszkańców Yara

Reżyser poddaje przykład, który w pewien sposób opisuje cały system:

Załóżmy, że widzisz wojsko, które prześladuje odnalezionych partyzantów. Ty, jako gracz możesz zdecydować, czy jest to odpowiedni moment, aby spróbować pomóc partyzantom i wdać się w konfrontację z wojskiem. Wspierając rebeliantów, jest szansa, że otrzymasz od nich użyteczne informacje, które pomogą ci w dalszej zabawie. Możesz też uznać, że w tym momencie nie jesteś w stanie im pomóc, nie masz wystarczająco dobrego ekwipunku, albo po prostu nie podołasz przeciwnikom i decydujesz się ich ominąć, nie ingerując w sytuację. Co się dalej stanie, to tajemnica, którą zachowam dla siebie. Ben Hall w rozmowie z Gamereactor

Świat, w którym gracz nie jest najważniejszy

Deweloper podkreśla, że świat nie będzie skupiony wyłącznie na poczynaniach głównego bohatera. Jest to oddzielna spójna całość, która funkcjonuje na równi z innymi aktywnościami gracza. W innych grach często jednak bywa, że wiele elementów świata skupia się wyłącznie na głównym bohaterze.

Jesteś więc postacią, grasz jako Dani Rojas, jesteś w tym świecie, jesteś lokalnym mieszkańcem Yara, jednak nie chcemy, żeby świat gry obracał się wokół Dani. To było bardzo ważne, aby sprawić wrażenie, że w tym świecie są też inni ludzie i dzieją się inne rzeczy. Ben Hall w rozmowie z Gameractor

Cóż, nie pozostaje nam nic jak czekanie na premierę. Przypomnijmy, że Far Cry 6 pojawi się 6 października 2021 roku. Zagramy na PC, PlayStation 4 i 5, Xbox One S|X oraz Xbox Series X.