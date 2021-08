Resident Evil Village zadziała jeszcze lepiej na PC

Deweloperzy z CAPCOMU już dziś udostępnią aktualizację do Resident Evil Village, która ma poprawić wydajność produkcji. Patch wyłącznie na komputerach osobistych.

Dzisiaj (10 sierpnia) do Resident Evil Village ma trafić nowa aktualizacja, która skupi się na poprawie wydajności gry. Patch przede wszystkim polepszy wewnętrzny processing w grze, dzięki czemu powinniśmy otrzymać lepszą płynność rozgrywki.

Co więcej, deweloperzy doszlifują działanie FidelityFX Super Resolution (FSR), który również wpłynie na stabilność. Poza tym poprawiono mniejsze i większe problemy wpływające na działanie tytułu na PC. Podsumowując, od dziś RE:Village powinien działać sprawniej na komputerach osobistych.

Pełna lista zmian aktualizacji z 10 sierpnia do Resident Evil Village:

Przetwarzanie wewnętrze zostało ulepszone w celu optymalizacji wydajności

Mniejsze usprawnienia idelityFX Super Resolution (FSR)

Dodano ogólne poprawki stabilności

Wprowadzono inne drobne poprawki

Klasycznie najnowsza aktualizacja do Resident Evil Village zacznie się ściągać, zaraz po uruchomieniu klienta Steam. Oczywiście w momencie, gdy twórcy udostępnią ją publicznie. Niestety nie znamy godziny premiery patcha.

Jeśli jeszcze nie graliście w najnowszego Residenta, to odsyłam Was do promocji, gdzie znajdziecie cyfrowy kluczyk na PC w naprawdę przystępnej cenie. Okazja jeszcze bardziej zachęca, zwłaszcza że wraz z aktualizacją powinna zwiększyć się przyjemność płynąca z zabawy.