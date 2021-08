Razer rusza z zapisami do beta testów maseczki na twarz z podświetleniem RGB

Już teraz każdy z Was ma szansę na sprawdzenie na własnym nosie maseczek RGB Razer Zephyr. Gamingowa firma zapowiedziała, że już niebawem ruszą beta testy.

Rozważycie zgłoszenie się do beta testów tej futurystycznej maski? Jeśli tak, wejdźcie przez link z tweeta poniżej. Być może to właśnie Wy dostaniecie ją przedpremierowo do sprawdzenia.

Project Hazel is now officially Razer Zephyr – the latest evolution of our wearable air purifier. Designed to be safe, social and sustainable, Razer Zephyr sports 99% BFE, a secure silicon face seal and anti-fog coating. Join our community beta test: https://t.co/mlex2YSMpi pic.twitter.com/yLUj0lO2oJ — R Λ Z Ξ R (@Razer) August 6, 2021

Być może przegapiliście moment ogłoszenia przez amerykańską firmę tego nietypowego konceptu. Dla niewtajemniczonych dopowiem, że projekt o wcześniejszej nazwie Hazel dotyczy specjalnej maski stworzonej z myślą o pandemii Covid-19 i nie tylko. Według producenta ma zapewnić 95-procentową skuteczność w przypadku ochrony przed różnego rodzaju pyłom i nieczystościom.

Oczywiście nie mogło też zabraknąć podświetlenia RGB, które jest znane z linii produktów wymienionej firmy. Ciekawym pomysłem w designie urządzenia jest przezroczysty segment, dzięki któremu widać usta osoby noszącej maskę. Dla jednych może to być plus, dla drugich minus. Osobiście taki „ficzer” przypadł mi do gustu. Wartym wspomnienia jest też inna funkcja – wbudowany mikrofon i głośniki, które mają ułatwić porozumiewanie się z innymi.

Kwestią sporną może być to, jak się wygląda z tym urządzeniem na twarzy. Sam jestem fanem takich technologicznych motywów w ubiorze, a na pewno też świetnie produkt Razera sprawdziłby się w roli dodatku do jakiegoś cyberpunkowego cosplay’u. Warto jednak brać pod uwagę, że zadaniem tej maski jest samo zapobieganie wirusom i innym, niechcianym elementom. Z drugiej strony skoro można coś zrobić praktycznie i do tego ładnie, to czemu nie?