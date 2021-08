Patch 1.11 do Spider-Man: Miles Morales na PS5 już jest. Twórcy nie zapominają o grze

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Do Spider-Man: Miles Morales wyszła nowa aktualizacja o numerze 1.11. Śmiało można mówić o rekordowej liczbie poprawek, która weszła w tym patchu. A bardziej konkretnie, mam na myśli rekordowo mało zmian.

Poniżej możecie znaleźć pełną ich listę. Radzę przygotować najlepiej coś do jedzenia, aby w trakcie czytania patch notesów przypadkiem nie zgłodnieć. Już wszystko macie? Dobrze, oto wszystkie „nowości”:

Spider-Man: Miles Morales 1.11 (PS5) – generalne poprawki i udoskonalenia

Globalne poprawki stabilności i ulepszenia wydajności

Tak, to tyle. Wybaczcie, że wyszło tak sucho. Nie zrozumcie mnie źle, ponieważ bardzo cieszę się, że po tylu miesiącach od premiery wychodzą i takie aktualizacje do gry. Ostatnie poprawki nie były wcale o wiele bardziej obfite i również skupiały się na działaniu tytułu. S-M: Miles Morales w moim odczuciu jest naprawdę świetnym, niezależnym dodatkiem i jako wielki fan tego spider-mańskiego kawałka świata Marvela mogę go śmiało polecić.

Grywacie jeszcze w tę produkcję? Jakie są Wasze doświadczenia z nią związane? Jeśli też oczekujecie na ewentualną kontynuację losów pajęczych przygód w jakiejkolwiek formie, to może macie jakieś pomysły, co takiego mogłoby się tam znaleźć? Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzach.