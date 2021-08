Świetnie zapowiadające się Humankind zadebiutuje w usłudze Microsoftu

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Microsoft potwierdza, że podpisał umowę z twórcami gry Humankind. Świetnie wyglądająca strategia turowa ukaże się też w abonamencie Xbox Game Pass.

Amplitude Studios przygotowuje pełnoprawnego konkurenta serii Sid Meier’s Civilization. Humankind pozwoli graczom na wcielenie się w przywódcę cywilizacji i wykreowanie swojego własnego mocarstwa przy użyciu różnorodnych, znanych kultur.

Gra zapowiada się bardzo dobrze i Microsoft zapowiedział właśnie, że sprowadzi ją do abonamentu Xbox Game Pass na PC. Co więcej, gra ukaże się w nim już w dniu swojej premiery, czyli 17 sierpnia bieżącego roku. Oczywiście jeśli nie dojdzie do nieprzewidzianych opóźnień.

To dobra wiadomość dla każdego miłośnika strategii, który subskrybuje Game Passa. Humankind może sporo namieszać na rynku turówek i jest określane przez wiele osób jako godny konkurent Civilization. Obecność w Xbox Game Pass z pewnością przyniesie tej produkcji sporo popularności.

A jeśli nie widzi Wam się granie w ramach abonamentu, choć i tak czekacie na grę, warto przypomnieć, że jej polski wydawca zadbał o specjalną okładkę dedykowaną graczom z naszego kraju. Fani pudełek chyba nie mają na co narzekać.