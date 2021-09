DoGRYwka – genialny cosplay z Days Gone, recenzje Kena: Bridge of Spirits i Warzone odtworzone w Unity

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Dziś opublikowaliśmy na Planecie Gracza artykuł poświęcony fenomenalnej kreacji z Days Gone. W bohatera gry wcielił się nie kto inny jak sam Maul Cosplay kojarzony z jego odwzorowania Geralta z Rivii.

Tego wtorku odbywa się premiera Kena: Bridge of Spirits. Do sieci wpłynęły już pierwsze recenzje tego tytułu. Gra otrzymała wiele wysokich not, choć nie obyło się bez też nieco mniejszych ocen.

Pewien oburzony stanem Call of Duty: Warzone gracz postanowił odtworzyć grę w 48 godzin na popularnym silniku Unity. Wszystko uwiecznił na nagraniu, które możecie znaleźć w jednym z naszych tekstów. Poniżej znajdziecie ich całą listę, dlatego sprawdźcie, czy czegoś przypadkiem nie ominęliście.