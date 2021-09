Nie bójcie się grać w Diablo 2 Resurrected na konsolach. Twórcy obiecują świetną jakość

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Diablo 2 Resurrected ma dostarczyć nam sporo bardzo miłych wrażeń na konsolach. Dotyczy to również słabszego Nintendo Switch.

Jeden z deweloperów przyznał, że sam często grywa w remake Diablo 2 na Switchu. Jego zdaniem, gra działa bardzo dobrze na przenośnej konsolce Big N. Gracze mają nie być zawiedzeni również innymi portami.

(W odniesieniu do Diablo 2 Resurrected na Nintendo Switch – red. ) Myślę, że chodzi jak po maśle. Lubię grać w to w trybie przenośnym bez doku. Ale tak, w przypadku wszystkich naszych wersji gry na konsole, stworzyliśmy je z myślą o takich doświadczeniach. Nie chcieliśmy, żebyśmy czuli się, jakbyśmy po prostu przenieśli grę z PC na konsolę. Chcieliśmy, aby była ona odpowiednia dla danej konsoli. W przypadku Switcha wzięliśmy pod uwagę wiele rzeczy, zwłaszcza jeśli grasz na nim w trybie przenośnym. Wszystko jest o wiele mniejsze. (…). – powiedział Rob Gallerani w rozmowie z VentureBeat

Inny deweloper odniósł się do wersji gry na nowej generacji konsol. Jako, że to remake, gracze mają otrzymać w swoje ręce bardzo ładną produkcję.

Chodzi przede wszystkim o ładną grafikę. Chcemy, aby (next-genowe porty – red. ) wyglądały jak najlepiej, aby reprezentowały te platformy, a także aby działały podobnie. Myślę, że ludzie będą zadowoleni z next-genowych wersji gry, które zapewnią im najlepsze wrażenia wizualne, jakie możemy im dać. – powiedział Kevin Todisco w tej samej rozmowie

Trzymam kciuki, aby konsolowa wersja gry faktycznie działała tak dobrze, jak wskazuje Blizzard. Hack and slash na konsolach to bardzo przyjemna, ale łatwa do skopania sprawa.