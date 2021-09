Najlepszy cosplay’owy Wiedźmin w roli Deacona z Days Gone. Mistrzowska robota

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Maul Cosplay powraca kolejny raz ze świetną kreacją wykonaną w całości przez niego. Choć mężczyzna głównie jest kojarzony ze swoją wersją Geralta z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, tym razem wcielił się w głównego bohatera lubianego Days Gone.

Poniżej możecie znaleźć garść fenomenalnych fotografii, w których wymieniony artysta wygląda jak żywcem wyjęty apokaliptycznego świata zombie. Deacon wyszedł mu w mojej opinii równie dobrze, co Rzeźnik z Blaviken. Nie zabrakło odwzorowania znanego wszystkich fanom Days Gone kadru, kiedy to widać protagonistę opartego o jego wehikuł.

Warto też zobaczyć, jak cosplayer przygotowywał swoją kreację. Wszystko zostało udokumentowane na nagraniu, które znajdziecie tutaj. Link przeniesie Was na stronę autora na Facebooku. Jestem pod wielkim wrażeniem umiejętności Maula, ponieważ nawet specjalnie dostosował motocykl na potrzeby sesji zdjęciowej. Mężczyzna zdecydował się własnoręcznie podciąć sobie włosy, co dla wielu nie jest najłatwiejszym zadaniem.

W ostatnim czasie na PlanetaGracza.pl pojawił się jeszcze jeden męski cosplay, tym razem z gry Death Stranding, która również kiedyś była czasowo ekskluzywna dla konsol PlayStation. Artykuł poświęcony tamtej kreacji znajdziecie w tym miejscu. Jeśli interesujecie się taką tematyką i chcielibyście zobaczyć więcej niesamowitych strojów ze świata popkultury, zachęcam zajrzeć tu. Znajdziecie tam wszystkie nasze teksty poświęcone właśnie cosplay’owi.