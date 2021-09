Czas przejścia Kena: Bridge of Spirits to całkiem miła niespodzianka

Wiemy, ile czasu zajmuje ukończenie Kena: Bridge of Spirits. Czas gry ujawniono równo z pierwszymi ocenami produkcji. Nie jest to najdłuższy tytuł świata, ale dostarczy sporo rozrywki fanom kończenia gier na 100%.

Przykładowo, serwis RockPaperShotgun podaje, że ukończenie gry zajmuje od 10 do 15 godzin. Oczywiście czas ten różni się w zależności od umiejętności gracza, tempa przechodzenia kolejnych miejscówek oraz wybranego poziomu trudności. RPS dodaje też, że ukończenie gry na 100% to zadanie na około 20 godzin. Niby niedużo, a jednak zdaje się, że wystarczająco, aby usatysfakcjonować większą część obiorców.

Kena: Bridge of Spirits kosztuje dokładnie 169 złotych w PlayStation Store. Kilkanaście do dwudziestu godzin rozgrywki za taką kwotę to moim zdaniem całkiem przystępna cena. Dodajmy do tego fakt, że tytuł zgarnia bardzo wysokie oceny od recenzentów. Jeśli czekaliście na Kenę, chyba nie będziecie zawiedzeni. To rzekomo całkiem solidny produkt.

Gra już zadebiutowała. Zagramy na PC, PlayStation 4 i PlayStation 5. Póki co nie wiadomo nic na temat wydania Keny na innych platformach. Zobaczymy, czy deweloperzy przygotują kolejne porty. Na razie muszą nam wystarczyć trzy wspomniane wcześniej wersje gry.