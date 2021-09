Far Cry 6, Alan Wake Remastered i inne nowości zadziałają lepiej z nowym sterownikiem Nvidia

Do sieci trafiły sterowniki NVIDIA GeForce 472.12 WHQL, które optymalizują działanie nadchodzących tytułów, a także systemu Windows 11.

Posiadacze kart od Zielonych otrzymali nowe sterowniki do swoich kart graficznych. Te optymalizują najnowsze zbliżające się produkcje, czyli Far Cry 6, Diablo II: Resurrected, Alan Wake Remastered, World War Z: Aftermath, New World, INDUSTRIA, a także Hot Wheels Unleashed. Ponadto są one dostoswane do nadchodzącego systemu Windows 11.

Producent poinformował również, że kolejne 28 gier indie, które powstały na silniku Unreal Engine 4 lub Unity, otrzymały wsparcie DLSS. Już około 100 tytułów wykorzystuje tę technologię. Ponadto naprawiono problemy ze stutteringiem w Watch Dogs Legion z opcją ReBAR, a także crashe w Battlefield 5 włączonego z HDR.

Lista nowych gier wspieranych przez DLSS dzięki nowym sterownikom:

Anatomy Of Fear

Apocalypse: 2.0 Edition

Beyond Enemy Lines 2

Bodies of Water VR

ChronoTecture: The Eprologue

Cions of Vega

Death Realm

DeepStates [VR]

Exit From

Fall Balance Ball

Frozenheim

Helios

Höll Space 5D6

Last Hope On Earth

Loverowind

Mortal Online 2

Powerslide Legends

RAZE 2070

Recall

REFICUL 666

Severed Steel

Soul Dossier

To Hell With It

Twin Stones: The Journey of Bukka

Uncrashed: FPV Drone Simulator

Unknown Woods

Wakamarina Valley, New Zealand

Yag

W notatce od Nvidia możemy przeczytać:

Nowe Game Ready Driver zapewniają wsparcie dla oficjalnej premiery Windows 11, łącznie z różnymi nowymi funkcjami i możliwościami zwiększającymi wydajność w grach i produktywności. Co więcej, nowy Game Ready Driver oferuje wsparcie dla nowych tytułów i aktualizacji, łącznie z Alan Wake Remastered, który wykorzystuje NVIDIA DLSS, aby dwukrotnie zwiększyć ilość klatek na sekundę przy rozdzielczości 4K. Dodatkowo ta aktualizacja dostarcza optymalne wsparcie dla najnowszego patcha do Dethloop, który wprowadza technologię NVIDIA Reflex, a także dla takich premier jak Diablo II: Resurrected, Far Cry 6, Hot Wheels Unleashed, INDUSTRIA, New World oraz World War Z:Aftermath. Blog NVIDIA

Dostępne sterowniki NVIDIA GeForce 472.12 WHQL możecie pobrać tutaj lub w swojej aplikacji NVIDIA GeForce Experience.