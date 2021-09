A to niespodzianka. Aktualizacja PS5 poprawia płynność działania niektórych gier

Aktualizacja PS5 21.02-04.00.00 rzekomo wpływa na to, jak płynnie działają niektóre produkcje. Eksperci z Digital Foundry donoszą o ciekawej nowości.

Patch miał sprawić, że wszystkie konsole działają nieco lepiej w ściśle określonych warunkach. W efekcie parę wybranych gier zadziała w lepszej płynności wyświetlania.

Redaktorzy Digital Foundry podają, że Control i Devil May Cry V odpalają się w około 2% do 3% większej płynności. Oznacza to, że gracz zyskuje od od jednej do dwóch klatek na sekundę. To niezbyt dużo, ale ma znaczenie w kontekście działania gry na naszej platformie. Dodatkowo nie wiemy jeszcze, czy patch wpłynął na inne tytuły poza tymi wymienionymi wyżej.

Dodatkowo takie aktualizacja pozwalają nieco się rozmarzyć. Aktualizacja PS5 poprawiająca płynność działania gier (nawet o parę klatek) to nie byle co. Jakby nie patrzeć, Sony ma jeszcze sporo optymalizacji przed sobą, bowiem PlayStation 5 dopiero trafiło do graczy.

Kto wie, może Niebiescy uraczą nas jeszcze w przyszłości aktualizacjami, które poprawią wydajność działania gier? Raczej nie ma mowy o sporym zwiększeniu liczby klatek na sekundę, ale nawet takie mniejsze patche ulepszające płynność jak najbardziej cieszą.