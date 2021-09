PlayStation prezentuje nowe gry tego tygodnia na PS4 i PS5. Niezwykle ciężki wybór

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Nowe gry na PS4 i PS5 tego tygodnia prezentują się niesamowicie. Dawno w tak krótkim okresie nie było tylu mocnych premier. Wszystko zaprezentowano na krótkim nagraniu, które pomoże Wam szybko zapoznać się z nachodzącymi tytułami.

Podkreślę to jeszcze raz. Wielu graczom naprawdę ciężko będzie się zdecydować na zakupy w najbliższych dniach. Do wyboru jest kilka ogromnych marek i tym samym przeróżne doświadczenia pod kątem gameplay’u. Nie przedłużając, obejrzyjcie wspomniane wideo.

Nowe gry na PS4 i PS5 w tym tygodniu

Death Stranding Director’s Cut (PS5, 24 września) – to wydanie reżyserskie jednego z największych hitów z portfolio samego Hideo Kojimy. Gra została usprawniona o nowe misje, a także o kilka innych dodatków, m. in. dodano wyścigi wieloma zróżnicowanymi pojazdami. Uprzyjemniono także pracę kuriera, dodając wiele gadżetów pozwalających skrócić podróż.

Kena Bridge of Spirits (PS4/PS5, dzisiaj – 21 września) – to tytuł TPP fantasy, w którym gracze wcielą się w tytułową bohaterkę, aby z pomocą uroczych duszków przywrócić równowagę w ich krainie. Tytuł spotkał się z naprawdę wysokimi ocenami, o czym więcej możecie przeczytać tutaj.

Diablo 2: Resurrected (PS4/PS5, 23 września) – to odświeżona edycja jednej z najpopularniejszych gier Blizzarda z 2000 roku. Produkcja została usprawniona o wsparcie wyższych rozdzielczości, nowe tekstury i animacje. To tytuł obowiązkowy dla każdego fana serii. Świetnie powinien się sprawdzić w oczekiwaniu na „czwórkę”.

Lost Judgment (PS4/PS5, 24 września) – spin-off serii Yakuza, w której zadaniem graczy jest rozwiązanie sprawy brutalnego morderstwa. Nie zabraknie walki w czasie rzeczywistym oraz charakterystycznego dla tego cyklu dość nietypowego klimatu.

Embr (PS4, 23 września) – stańcie się strażakami, którzy będą próbowali ugasić pożary i uratować niewinne ofiary przed spaleniem żywcem. Spróbujcie swoich sił w tym trudnym zadaniu zupełnie sami lub w trybie kooperacji.

MechWarrior 5: Mercenaries (PS4/PS5, 23 września) – to produkcja idealna dla fanów wszystkich fanów mechów. Kontynuacja serii MechWarrior, która zaoferuje graczom także kampanię możliwą do przejścia wraz ze znajomym. Warto jednak brać pod uwagę, że sterowanie należy do dość skomplikowanych ze względu na oddanie realizmu przez twórców.

Oczywiście w tym tekście omówiłem jedynie najciekawsze, nowe gry na PS4 i PS5. Jeśli interesują Was też pozostałe platformy, zachęcam zajrzeć do tego artykułu.