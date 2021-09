Keira Metz nigdy nie była tak elegancka. Mod do Wiedźmina 3 na przepiękną suknię

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Brakuje Wam kosmetycznych modyfikacji do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon? Oto kolejna nasza propozycja, która pnie się w rankingu popularności na NexusMods. Co powiecie na nowy strój dla Keiry Metz?

Za mod Elegant Keira odpowiada moder IDONTCARE2013456, który na swoim koncie posiada już kilka innych modyfikacji zmieniający wygląd bohaterów w grze. Tym razem objął sobie za cel odzianie jednej z przyjaciółek Geralta w elegancki strój. Ten prezentuje się niesamowicie i wielką szkodą jest fakt, że nie znajduje się standardowo w grze. Szczególnie spodobał mi się dobór kolorów. Ciemny, wyrazisty czerwony oraz wyblakły granatowy dobrze ze sobą kontrastują. Miłym akcentem jest kremowo białe wykończenie.

Na szczęście dzięki temu fanowskiemu rozszerzeniu Wasza Keira będzie mogła ubrać się w coś nowego. Suknia, którą standardowo ma ubraną, mogła wielu się już po prostu znudzić. Osobiście Keira jest jedną z moich ulubionych postaci z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, dlatego z chęcią obdaruję ją tym prezentem.

Modyfikację Elegant Keira możecie pobrać stąd.

