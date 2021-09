Star Wars od Quantic Dream to podobno nie „kolejne Detroit lub Heavy Rain”

Gra Star Wars mająca powstawać w studiu Quantic Dream ponownie wycieka do sieci. Tym razem źródłem przecieku jest jeden z portali.

Serwis Kotaku dotarł do nowych informacji o produkcji. Po pierwsze, redaktorzy portalu nie mogą potwierdzić wcześniejszych przecieków rzeczonego tytułu, ale słyszeli podobne doniesienia. Dodatkowo udostępniono zupełnie nowe wieści.

Tytuł rzekomo bazuje na akcji. Może też (ale nie musi) zawszeć w sobie elementy otwartego świata oraz mulitplayer. Kotaku twierdzi, że gra Star Wars od Quantic Dream nie przypomina poprzednich produkcji tego studia. Oznaczałoby to, że nie dostaniemy raczej gry w stylu Detroit: Become Human, Beyond: Dwie Dusze czy Heavy Rain. Jednych to ucieszy, innych nie.

Sugeruje się też, że sporą rolę przy tworzeniu tej gry ma odegrać nowe studiu Quantic Dream zlokalizowane w Montrealu. QD rzekomo chce wyrwać się z własnej pułapki liniowych gier bazujących na narracji i zdobyć doświadczenie na nowych polach.

Pamiętajcie, aby na powyższe doniesienia patrzeć z przymrużeniem oka. Serwis Kotaku cieszy się niezłą wiarygodnością, ale nadal jest to niepotwierdzony przeciek. Niemniej o grze Star Wars od Quantic Dream wypowiedziały się w tej chwili już trzy źródła, a więc całkiem sporo.