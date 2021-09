Gran Turismo 7 bez wyrzeczeń na PS5. Jaka jest największa różnica między generacjami?

Szef studia tworzącego Gran Turismo 7 przybliżył graczom kwestię różnic między generacjami. Nowe GT nie bawi się w kompromisy na nowej generacji.

Deweloperzy przypilnowali, aby wersja na nową generację oferowała zadowalającą (z wyłączeniem ray-tracingu w wyścigach) ilość detali i efektów graficznych. Choć powstanie wersja gry na PS4, ta na PS5 ma oferować tak ładną grafikę, jak to tylko możliwe.

Między wersjami gry pojawi się też jedna, ogromna różnica. Jest nią dysk SSD, który znajdziemy na PS5. Sprawia on, że gra wczytuje się błyskawicznie, czego nie można już powiedzieć o dysku PS4.

Czas ładowania jest tak różny na PS4 i PS5, że jest to zupełnie inne doświadczenie. To po prostu coś, czego nie da się uniknąć między tymi dwoma urządzeniami.

Jedyną rzeczą jest to, że (gra na – red. ) PS5 załaduje się bardzo szybko, a PS4 zajmie to trochę czasu. Tak więc, jeśli masz grupę, w której jest mieszanka użytkowników PS5 i PS4, użytkownicy PS5 wejdą do meczu natychmiast i będą mogli zacząć wykonywać swoje wolne jazdy, podczas gdy użytkownicy PS4 potrzebują trochę więcej czasu, aby załadować się do meczu.

– kontynuował