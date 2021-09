Wkurzony gracz zrobił swoje Call of Duty Warzone w 48 godzin

Gracz Call of Duty Warzone zirytował się ilością cheaterów w grze i stworzył własny projekt CoD Warzone. Poświęcił na niego 48 godzin.

Wiemy, że korzystanie z oszustw przez innych graczy może doprowadzić człowieka do szewskiej pasji. Jeden z graczy znudzony i wkurzony na ilość cheaterów w Call of Duty Warzone postanowił stworzyć własną wersję tej gry. Oczywiście bez żadnych nieuczciwych wspomagaczy. Nie zdziwcie się, jeśli produkcja nie przypomina Wam darmowej strzelanki Activision-Blizzard. Twórca postanowił, że poświęci wyłącznie 48 godzin na zrobienie własnego CoD’a. Projekt jest oczywiście zrobiony dla zabawy, więc nie bierzcie go na poważnie.

Projekt powstał na silniku Unity. Gracz wszystko zaczynał od nowa, tworząc każdy z elementów rozgrywki. Głównym zamysłem było odtworzenie znanych mechanik z oryginału, czyli systemu zdrowia, kupowania przedmiotów, strzelania, zbierania lootu, a także sztucznej inteligencji przeciwników. Powyżej możecie zobaczyć wideo, jak twórca tworzył, a następnie testował swój produkt.

Choć ciężko w tej wersji gry dostrzec na pierwszy rzut oka Call of Duty Warzone, tak trzeba przyznać, że twórca zrobił kawał dobrej roboty. Oczywiście grafika czy animacje pozostawiają wiele do życzenia, jednak w pojedynkę naprawdę trudno zrobić rozbudowaną produkcję. Zwłaszcza, jak wyznaczy sobie limit czasu na dwie doby. Mimo wszystko najważniejsze udało się zrealizować: odtworzono planowane mechaniki. No i chyba najważniejsze: ja tam nie widziałem żadnych cheaterów:)