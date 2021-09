TES Online pierwsze wypróbuje technologię DLAA. Nadchodzi lepsza grafika

Oficjalnie poinformowano, że do The Elder Scrolls Online trafi nowa technologia firmy NVIDIA, czyli DLAA. Będzie to pierwszy tytuł wykorzystujący tę funkcję.

Na transmisji zapowiadającej nadchodzące rozszerzenie Deadlands do The Elder Scrolls Online dyrektor kreatywny ZeniMax Online Studios, Rich Lambert, wspomniał o ciekawej nowości. Do produkcji trafi nowa technologia firmy NVIDIA, czyli Deep Learning Anti-Aliasing. Skorzystają z niej gracze, którzy posiadają karty graficzne z serii RTX 2000 i RTX 3000.

DLAA wykorzystując sztuczną inteligencję do dodatkowego wygładzania krawędzi, działa w natywnej rozdzielczości. Dzięki temu otrzymamy ostrzejszy obraz. TES Online będzie pierwszą grą, która wykorzysta tę technologię.

Nie otrzymamy skoku wydajności dzięki temu, ale dostaniemy niesamowity anti-aliasing. Potrzebujecie karty graficzne z serii RTX 2000 lub RTX 3000, aby skorzystać z tej funkcji Rich Lambert dyrektor kreatywny w ZeniMax Online Studios podczas transmisji TES Online

DLAA nie sprawi zatem, że zyskamy na wydajności. Głównym jej celem jest poprawienie oraz udoskonalenie grafiki w produkcjach. Wypróbują ją tylko posiadacze najmocniejszych kart od Zielonych. Warto również wspomnieć, że wraz z patchem 32 do gry trafi także opcja DLSS. Ta z kolei zwiększa płynność rozgrywki, jednocześnie nie tracąc na jakości obrazu.

Jak myślicie, czy ta technologia stanie się standardem w grach?