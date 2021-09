Poznajcie bliżej świat Dying Light 2 z nową opowieścią od Techlandu

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

W sieci pojawiła się nowa opowieść ze świata Dying Light 2. Techland promuje swój nadchodzący tytuł intrygującymi historiami audio, które gracze mogą odsłuchać zupełnie za darmo.

To już drugi tego typu eksperyment polskiego studia. Wcześniej mogliśmy odsłuchać historie z dreszczykiem nazwane Rosemary i Antigone, a teraz pora na opowieść zatytułowaną „Dendrick”. To krótka, bo jedynie ośmiominutowa, historia o stracie i ojcostwie. Wszystko to w postapokaliptycznych realiach.

Posłuchajcie naszej nowej historii audio i poznajcie opowieść o ojcu, który zgubił swoją córkę w środku postapokaliptycznego miasta. Kiedy w końcu ją odnajduje, dokonuje wyboru, który zmieni niejedno życie. – czytamy w opisie materiału

Takie opowiastki to bardzo przyjemna forma wprowadzenia do świata gry. Co więcej, Techland zasłużył na pochwałę za realizację swoich opowieści audio. Słucha się ich przyjemnie, a przedstawione losy bohaterów faktycznie są interesujące. Oby kampania marketingowa Dying Light 2 przyniosła nam więcej równie ciekawych i dobrych pomysłów.

Gra została niedawno opóźniona i zadebiutuje dopiero w lutym przyszłego roku. Tytuł trafi na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X oraz S.