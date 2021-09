Far Cry 6 na next-genach bez oczekiwanej przez graczy opcji graficznej

Wygląda na to, że gracze next-genowych konsol nie nacieszą się ray tracingiem podczas grania w Far Cry 6. W związku z tym technologia pozostanie elementem dostępnym tylko w ramach wydania na komputery PC.

W rozmowie z serwisem Wccftech programistka Stephanie Brenham udzieliła nowych informacji na temat różnic we wszystkich wersjach najnowszego FPS-a Ubisoftu. Ta potwierdziła smutną wieść, na której odwrotność pewnie liczyło wielu posiadaczy PS5 i Xbox Series X|S.

Ray tracing jest funkcją dostępną tylko na PC. Na konsolach naszym celem było wykorzystanie nowych możliwości sprzętowych, optymalizacja wydajności ukierunkowana na 4K i osiągnięcie 60 FPS, na przykład, a wszystko to przy zapewnieniu, że nowe funkcje gry, takie jak nasz dynamiczny system pogodowy, są obsługiwane na wszystkich platformach. – informuje Stephanie Brenham w rozmowie z wccftech.com

Do premiery Far Cry 6 wcale nie pozostało tak dużo czasu. Gra zadebiutuje 7 października 2021 roku na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 i PS5. Nie zdziwię się jednak, jeśli tak późne ogłoszenie, że RT nie zawita na next-genowe konsole przyczyni się do anulowania pewnej części pre-orderów, być może w celu zakupu jednak edycji na komputery.