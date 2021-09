Proste, a cieszy. Jajcarski szczególik z The Last of US Part II

Gracz wyłapał kolejny detal z gry The Last of US II. Chodzi o interakcje Ellie, gdy słyszy żart opowiadany przez Dinę.

Wydaje mi się, że Rockstar i Naughty Dog prześcigają się w ukryciu jak największej ilości małych detali i szczególików w swoich produkcjach. Niezależnie, kto prowadzi w tym wyścigu, studia z nieprawdopodobną pieczołowitością dbają o nawet najmniejszy niuans. Tym razem graczowi udało się zauważyć, że Ellie z The Last of Us II uśmiecha się, gdy Dina opowiada żart. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ale pomyślcie, w ilu grach była podobna sytuacja? I nie. Przerywniki filmowe się nie liczą. Napiszcie w komentarzach tytuły gier, w których zachodzi podobna interakcja.

Tłumaczyć nie muszę, że zazwyczaj, gdy ktoś powie coś co nas rozbawi, kąciki naszych ust 'idą’ ku górze. Jest to naturalna reakcja ludzkiego ciała. Dlatego też twórcy zadbali o to, by protagonistka z TLoU II również tak zareagowała. Nawet jeśli bardzo mało osób zwróci na to uwagę, zwłaszcza że przez większość gry widzimy plecy bohaterki. Produkcja deweloperów z ND wciąż zaskakuje, dodając odrobinę autentyczności pixelowej postaci. Tylko przypomnę, że dzieje się to podczas rozgrywki, a nie w trakcie wyreżyserowanej cut scenki.

